Giovane in ospedale dopo un pugno in faccia, è grave

A pochi giorni da un episodio di violenza, in cui un 26.enne piacentino - che ora versa in condizioni gravi - ha battuto la testa dopo aver ricevuto un pugno da un 29.enne in centro a Lugano, è il turno di un’altra vicenda simile. Uno giovane di 19 anni è infatti rimasto gravemente ferito ieri a Locarno dopo aver ricevuto un pugno in faccia da un 17.enne. Lo comunicano il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale in una nota congiunta, spiegando che la lite tra i due giovani residenti nel Locarnese è avvenuta poco prima delle 15 in via Francesco Chiesa a Locarno. Stando a una prima ricostruzione, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, nel corso dell'alterco il 17.enne, di nazionalità italiana, ha colpito al volto il 19.enne svizzero. Per quest’ultimo è stato necessario il ricovero in ospedale. A seguito di accertamenti, il più giovane dei due è stato identificato e rintracciato al proprio domicilio. Dopo l'interrogatorio da parte di agenti della Polizia cantonale, è stato quindi rilasciato. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è quella di lesioni gravi. L'inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.