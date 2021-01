Quante volte, parlando di disagio giovanile nel Locarnese, si è sottolineato come il fenomeno abbia ormai travalicato i confini comunali, diventando – di fatto – una tematica di portata regionale. E con essa tutta una serie di annessi e connessi (in ambito giovanile, sì, ma anche di politica familiare), che non possono più essere affrontati localmente. Ne sono ben coscienti politici e amministratori, sempre più confrontati con problematiche che li accomunano nella teoria, ma che li vedono ancora divisi nella pratica. Non poteva dunque giungere in un momento migliore l’iniziativa di Pro Juventute, che, qualche mese fa, aveva messo sul tavolo del Convivio intercomunale dei sindaci del Locarnese (CISL) la proposta di effettuare una mappatura dei servizi e delle infrastrutture presenti sul territorio...