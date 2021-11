Giovanni Comotti entra nell’Esecutivo di Gordola. La locale sezione del PPD, infatti, comunica che a seguito delle dimissioni inoltrate nelle scorse settimane per motivi personali da Giorgio Carrara – municipale e già vice-sindaco nella precedente legislatura – e della successiva rinuncia di Gianpietro Lonni, è proprio Comotti a subentrare nell’Esecutivo del Comune con l’inizio di novembre. Classe 1975, responsabile amministrativo e membro del Consiglio di direzione di una Fondazione di pubblica utilità attiva in ambito sanitario, Giovanni Comotti dal 2016 è tra l’altro presidente della sezione PPD di Gordola.

Sezione che, dunque, ringrazia il municipale Carrara per l’importante lavoro svolto in questi anni, sia per la comunità , sia all’interno del PPD, e gli indirizza i migliori auguri per il suo futuro.