«L’evento era pronto e ricco di entusiasmanti novità, come gli oltre 40 musicisti da New Orleans, le numerose performances acustiche per le vie del Borgo, i giovani talenti nell’ambito del progetto Groovin’ up, o la tanto agognata entrata gratuita per tutti i 10 giorni. Il comitato è molto dispiaciuto ma promette agli asconesi e ai tanti fans del festival che qualora la situazione sanitaria dovesse migliorare e ci fossero le condizioni, non esclude di proporre un evento alternativo con modalità e tempi da definirsi: siamo un festival di jazz, improvviseremo».