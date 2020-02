Due gruppi che, in vista delle elezioni comunali a Locarno, hanno deciso di cambiare rotta. Di diventare più popolari, coinvolgendo maggiormente il «paese reale» da cui la politica spesso sembra distaccarsi. Uno è il PPD, oggi Per Locarno, tra le cui fila si schiera il municipale uscente Giuseppe Cotti. L’altro è il gruppo Verdi-POP-Indipendenti, per cui ha deciso di correre il consigliere comunale di lunga data Pierluigi Zanchi. Un argomento, quello dell’importanza delle persone ancor prima che dei partiti, che vede concordi i due duellanti del primo videotibattito «Cotti in 15 minuti», dedicato alla Città del Verbano. Come ad accomunare il pensiero dei due candidati v’è la centralizzazione delle mense scolastiche cittadine, che si verrebbe espandere a un vero e proprio servizio alberghiero comunale, includendo ad esempio il San Carlo. Ma non solo. E in tema di casa anziani comunale, il progetto di ente autonomo è tra i primi progetti che Cotti vorrebbe portare avanti in caso di rielezione. Zanchi, prendendo spunto anche dalle traversie vissute dall’istituto, pensa dal canto suo a un mandato esterno a un esperto in mediazione e facilitazione nella comunicazione. Infine, il grande tema del rapporto costi-benefici della cultura.