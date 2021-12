«Non dico siano tutto, ma di certo le competenze in ambito psico-sociale oggi per un agente fanno per la differenza». Parole del comandante della Polizia comunale di Locarno, Dimitri Bossalini, che riassumo appieno gli intenti della collaborazione che si instaurerà a breve nel campo della sicurezza tra la Città e il Comune di Muralto e che mira a rafforzare ulteriormente il concetto di prossimità.La collaborazione – che entrerà in vigore già al 1. gennaio – è stata presentata alla popolazione durante un’apposita serata informativa. «Benché il nostro servizio di Polizia sottostia ancora ai requisiti di legge, non risponde più alle aspettative della cittadinanza», ha spiegato il capo del Dicastero sicurezza pubblica di Muralto, Dao Nguyen-Quang. «Trattandosi di un corpo di piccole dimensioni,...