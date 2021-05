Un territorio, molti attori e altrettanti progetti. Come fare per mettere tutti in relazione? Creando una piattaforma di coordinamento. È quanto è stato fatto sul Piano di Magadino per le aziende agricole che operano nel comprensorio del Parco del Piano. L’entità servirà prima di tutto come organo consultivo per tutte le iniziative che toccheranno il settore agricolo. Ma non solo. Essa è anche pensata per promuovere progetti comuni e in tale ambito già esiste un programma concreto.