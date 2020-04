Sperava in un inizio col botto, Francesco Murachelli. E lo ha avuto. Ma sicuramente non come si immaginava. Per dare il meglio di sé, da settembre aveva lavorato accanto a Daniele Marcacci, «storico» responsabile del Servizio verde pubblico della Città di Locarno. Da lui ha cercato di carpire tutti i segreti per gestire al meglio il prezioso patrimonio naturalistico locarnese. Dal primo marzo, infatti, il testimone sarebbe passato nelle sue mani, con la meritata pensione di Marcacci. Così è stato, in effetti, e Murachelli, a pochi giorni dall’entrata in funzione ufficiale, si è ritrovato a gestire un’emergenza senza precedenti. «Peccato – commenta – avevo sperato di cominciare in tutt’altro modo». Ma – anche grazie al pieno sostegno di Roberto Tulipani, direttore della Divisione logistica e...