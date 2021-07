Negli scorsi giorni sono stati consegnati gli attestati di Maturità al Collegio Papio. Sono ventotto le studentesse e gli studenti del Collegio Papio che hanno conseguito l’attestato svizzero di maturità. Tra di essi, cinque nella variante bilingue, con inglese come seconda lingua. Si aggiungono ormai da quattro anni i maturati dell’esame passerella, cioè studenti che avevano prima conseguito una maturità professionale. La soddisfazione per i buoni risultati ottenuti è a maggior ragione giustificata in quanto i primi esami parziali sono stati sostenuti dagli studenti lo scorso anno con una preparazione svolta con la didattica a distanza. Nonostante la situazione particolare dovuta all’emergenza sanitaria, la cerimonia ha avuto luogo nella nuova mensa del Collegio Papio ad Ascona alla presenza del rettore don Patrizio Foletti, dei rappresentanti del Consiglio di Fondazione e delle autorità locali.