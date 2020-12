Si aggiungono altri due tasselli alla politica dei posteggi, varata dal Municipio di Locarno, volta alla valorizzazione degli spazi in superficie nel centro urbano e nei quartieri. Il Dipartimento del territorio, infatti, ha trasmesso al Comune il suo esame preliminare – sostanzialmente positivo – sulla variante al Piano particolareggiato del centro tradizionale di Solduno. Una variante che concerne l’inserimento di un autosilo nelle vicinanze del nucleo storico. E non è tutto, perché nel contempo, l’Esecutivo comunale ha pure rilasciato la licenza edilizia per il rinnovo dell’autosilo di Locarno Monti, un’opera attesa da tempo che permetterà di riordinare l’intera area valorizzando il quartiere collinare.

Tornando a Solduno, il progetto permetterà da un lato di sopperire alla mancanza di parcheggi, di cui gli abitanti sentono la mancanza. E dall’altro, come accennato, di liberare spazi in superficie che possono così essere liberati e valorizzati.

Ubicazione da giustificare

L’ubicazione prevista si situa tra via Vallemaggia e via Streccione, a sud dell’area cimiteriale, a due passi dalla piazza e da altre strutture d’interesse pubblico, come la chiesa o le scuole elementari.

E proprio circa l’ubicazione, il Dipartimento chiede ulteriori approfondimenti. O meglio, la scelta andrà giustificata, in relazione alla vicinanza appunto della chiesa parrocchiale e alla presenza dell’area archeologica della necropoli.

«Questi aspetti saranno considerati nell’ambito di uno studio di fattibilità che affronterà anche gli elementi di carattere urbanistico e architettonico da contemplare nel futuro progetto della struttura, incluso lo spazio pubblico soprastante che garantirà il collegamento con la piazza di Solduno», si sottolinea infine in una nota del Comune.