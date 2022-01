Sono ormai diversi i Comuni che hanno risposto presente, aderendo all’appello lanciato da Giorgio Ghiringhelli, affinché le Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART) ripropongano il tradizionale orario degli autobus anche in forma cartacea. Losone, Minusio, Muralto e Orselina, per citarne alcuni. Un tema, quello sollevato dal «Guastafeste», sul quale si è chiesto alle FART di riflettere, valutando obiettivamente il daffarsi nell’interesse dell’utenza del servizio pubblico.La decisione di concentrarsi sull’orario elettronico, infatti, può creare alcuni problemi, in particolare se pensiamo alle fasce di età che hanno meno dimestichezza con la tecnologia. Ma, dopo essersi chinate attentamente sulla questione, le FART – interpellate in merito dal CdT – confermano di voler continuare sulla strada...