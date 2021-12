Dopo un 2021 sorprendente sul fronte dei pernottamenti, anche il 2022 si preannuncia un anno in cui si potranno ottenere risultati di tutto rispetto. Ne è convinta l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) che ha appena stilato un Preventivo 2022, nel quale parla appunto di indicatori «incoraggianti per il prossimo anno» e di «clima improntato alla fiducia».Fiducia, ma anche realismo e – di fronte alla pandemia che proprio in queste settimane vive una forte recrudescenza di contagi da COVID-19 – prudenza. Così per il 2022 si stimano pernottamenti sulla falsa riga del 2019, l’ultimo anno pre-pandemico. «Le cifre del 2021 indicano circa 1,5 milioni di pernottamenti alberghieri, che sommati a quelli dei campeggi fanno superare la ragguardevole soglia dei 2 milioni», commenta il...