La Commissione della gestione lo aveva detto chiaramente: il Municipio di Gordola deve seguire maggiormente le indicazioni del Consiglio comunale. E il Consiglio comunale ieri sera nella prima seduta post-lockdown lo ha ribadito altrettanto chiaramente. Con 18 voti contrari e 9 favorevoli (dai banchi del PPD), la maggioranza ha bocciato il Consuntivo 2019. Contrariamente alla perdita stimata dal Preventivo, chiude con un avanzo di 136.000. Ma il risultato da solo non è bastato per convincere il Legislativo. «Il Municipio deve cogliere questo segnale di malcontento e farne tesoro» ci spiega il sindaco Damiano Vignuta (PLR), che è anche capodicastero Finanze. Ma cosa si rimprovera al Municipio? Secondo il sindaco, appunto, è capitato che per degli acquisti o altri incarti (come ad esempio la Città dell’energia) i consiglieri dicano una cosa e poi il Municipio ne fa un’altra. E il sindaco nulla può: «Non ho nessun diritto di veto e vige la collegialità», commenta. E conclude: «Dovremo dimostrare maggior rigore finanziario e fissare delle priorità negli investimenti». Ora, tecnicamente, cosa succede con i conti? Dopo la pubblicazione delle risoluzioni, l’incarto passerà al Cantone per le sue valutazioni tramite la Sezione degli enti locali.