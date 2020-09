Una promessa diventata una splendente realtà. Brillano le due stelle di Silvio Germann, conquistate proprio quest’anno per IGNIV by Andreas Caminada, il ristorante gastronomico di cui è executive chef al Grand Resort Bad Ragaz. Giovane e talentuoso, il cuoco nato a Lucerna è stato il protagonista della serata di S.Pellegrino Sapori Ticino ospitata sulle rive del Lago Maggiore dal BLU Restaurant & Lounge di Locarno. Coadiuvato in cucina dallo chef di casa, Davide Asietti, German ha offerto al pubblico del festival enogastronomico il suo particolare concetto di alta cucina, fatto di condivisione a tavola e piatti da mangiare rigorosamente in compagnia. Il suo menu, come sempre ricco di suggestioni contemporanee e abbinamenti inconsueti (come quello straordinariamente riuscito, e non scontato, tra carciofi e tartufo) è pura gioia, agli occhi e al palato, e durante la serata locarnese, in molti hanno sperimentato per la prima volta la filosofia Igniv, sorprendente e contemporanea come tutte le creature del grande maestro Andreas Caminada, guidati in sala da Francesco Benvenuto (maître e sommelier dell’IGNIV).