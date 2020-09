Impegnativo il lavoro l’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia nel 2019 e durante nel periodo più caldo della pandemia. È quanto illustrato dalla presidente Tiziana Zaninelli, durante la recente assemblea. Da rilevare, in particolare, il sostegno alla varie manifestazioni turistiche e i finanziamenti con i fondi di promovimento regionale per investimenti nelle zone periferiche (oltre 400.000 franchi da inizio anno per 17 progetti). Il flusso delle richieste , come accennato, non si è inoltre fermato durante la crisi sanitaria e, al contrario, l’accresciuto tempo a disposizione per i promotori durante il periodo di chiusura ha per molti versi favorito la nuova progettualità, come l’iniziativa di installare nuove tende da campeggio presso le capanne alpine per garantire il distanziamento durante la sosta notturna lungo la Via Alta Vallemaggia. L’assemblea ha inoltre votato il principio di un contributo di 80.000 franchi a favore della manutenzione dei sentieri della regione: l’escursionismo ha avuto un grande incremento durante questa estate.