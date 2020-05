Grandi pulizie in piazza

La piazza è bella quando è vuota. Architetti e anche diversi consiglieri comunali l’hanno ripetuto più volte, anni addietro, quando si discuteva dei progetti per abbellire il salotto della città di Locarno. E in queste settimane di blocco delle attività, voluto per contenere il contagio da COVID-19, in effetti piazza Grande è rimasta per lo più deserta. Poche, contrariamente a quanto accade di solito in questa stagione caratterizzata dalla ripresa del settore turistico, le persone che l’hanno visitata o attraversata, essendo chiusi tutti i commerci salvo chioschi e negozi di alimentari.

Ebbene, seppur per un periodo limitato questo stato di semi abbandono, al contrario di quanto si potrebbe pensare, sotto alcuni punti di vista non è una buona cosa. «La situazione è quasi paradossale», spiega il municipale Bruno Buzzini a capo del Dicastero ambiente e territorio. «Perché l’area, pur essendo poco frequentata, si è pesantemente lordata, tra escrementi di piccioni e quant’altro». Questo vale per i portici, ma anche per la piazza vera e propria con le sue panchine ai lati. «I ciottoli – spiega ancora Buzzini – formano un pavimentazione assolutamente permeabile». Sono insomma eccezionali quando piove, perché non si formano pozze. «Non essendo praticamente più calpestati, tra l’uno e l’altro tende però a crescere l’erba, andando via via ad annullare, appunto, la permeabilità», continua. Così in questi giorni si è iniziata un’operazione di lavaggio a tappe, utilizzando una macchina idropulitirice, sia sotto i portici (che sono privati, ma con diritto di passaggio al pubblico e quindi la Città ha deciso di farsene carico), sia nel centro di piazza Grande, per la quale si tratta, come accennato, di effettuare un «eco-diserbo». Il tutto per essere pronti prima della riapertura delle attività. Va infatti ricordato che dall’11 maggio potranno riaprire anche i ristoranti.