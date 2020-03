Un ciclista svizzero di 50 anni è rimasto vittima di un incidente quest’oggi poco dopo le 13 a Brione sopra Minusio. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota. L’uomo, domiciliato nel Locarnese, stava circolando su una strada forestale in direzione di Locarno-Monti, quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è caduto per circa 6 metri, finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno nonché i soccorritori della Rega che, dopo aver prestato le prime cure al ciclista, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 50.enne ha riportato gravi ferite.