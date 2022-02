Un incidente stradale si è verificato oggi poco prima delle 13.30 a Minusio. A comunicarlo è la Polizia cantonale. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, un’automobilista 81.enne svizzera domiciliata nel Locarnese ha investito un 64.enne svizzero domiciliato nel canton Zugo all’incrocio fra via San Gottardo e via Borenco. L’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali da destra a sinistra rispetto al senso di marcia della vettura. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Minusio, sono intervenuti i soccorritori del SALVA, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato entrambi in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 64.enne ha riportato ferite serie, non tali da metterne in pericolo la vita. Illesa la conducente.