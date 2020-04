«Grazie di cuore alle nostre forze dell’ordine»

Un applauso corale. A tutti coloro che stanno lottando da due mesi, in Ticino, contro il coronavirus. Il presidente del Consiglio comunale di Locarno Mauro Silacci quale primo cittadino vuole e deve dare il buon esempio. Ecco dunque che, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, la sua voce è forte e franca. Questo il suo messaggio: «Durante questo periodo di emergenza sono state giustamente ringraziate diverse categorie professionali, in primis quelle impegnate in prima linea nelle varie strutture sanitarie. È mia intenzione ringraziare di tutto cuore anche le nostre forze dell’ordine, in particolare il Comando e tutti gli agenti della Polizia comunale (di Locarno, ndr.), che ogni giorno svolgono un preziosissimo lavoro a favore della nostra comunità, in un contesto molto difficile; in particolare, nell’interesse di tutti noi, devono applicare nuove norme e raccomandazioni che, non essendo vere e proprie leggi, sono molto difficili da far rispettare ed accettare da parte della popolazione».