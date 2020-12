Per chi non è stato sradicato, è difficile capire fino in fondo. Ogni migrante potrebbe riempire libri con la sua storia, ma finché non la si vive sulla propria pelle raramente si riesce a coglierne l’essenza. Del resto non è l’obiettivo di Netsanet Yemane, etiope di origine eritrea, che da otto anni vive in Ticino. Se accetta di raccontarsi è perché nel suo orizzonte, e in quello della sua famiglia, è tornato a splendere il sole, «e vorrei ringraziare tutti coloro che me l’hanno restituito».

La storia di Netsanet comincia ad Addis Abeba, capitale dell’Etiopia. Là, prima di sei fratelli, nasce e frequenta le scuole fino al liceo. Fra una guerra e l’altra. «Ero una brava studentessa e il mio sogno – racconta – era quello di diventare medico». Ma nel 2000, quando scoppia l’ennesimo conflitto con...