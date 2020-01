Gustare le delizie del territorio ammirandolo in tutto il suo splendore

Ognuna ha il nome di un vitigno e darà l’occasione di gustare, oltre ad ottimi vini, anche tutte le delizie del territorio. Sono le postazioni della nuova passeggiata enogastronomica In vite a Güstà, pronta a debuttare sulle colline che sovrastano il Piano di Magadino nel prossimo aprile. L’hanno presentata oggi i suoi promotori, spiegando che l’obiettivo principe dell’iniziativa è duplice: far conoscere e valorizzare appunto il nostro territorio (con le sue peculiarità legate alla terra e all’ambiente) e promuovere il percorso «Vitea», inaugurato lo scorso anno dalla Federviti Locarnese e Valli proprio in queste zone.

Otto chilometri a piedi

L’itinerario percorrerà strade comunali, sentieri, vigneti e nuclei, soprattutto a Gordola, ma toccando anche i comprensori di Tenero, Riazzino e Cugnasco-Gerra. I parteciperanno saranno chiamati a spostarsi fra dieci postazioni per una passeggiata che sfiorerà gli otto chilometri, godendosi uno splendido panorama affacciato sul Piano di Magadino, con la possibilità di ammirare scorci del Lago Maggiore. Ma l’iniziativa offrirà anche l’opportunità – come hanno spiegato il promotore In vite a güstà, René Grossi, e il presidente della sezione locale della Federviti, Graziano Carrara – di scoprire con quanta fatica e dedizione in passato si è lavorato fra i filari collinari e quali sono le difficoltà che ancora oggi comporta la viticoltura in quelle condizioni.

Dal Pinot al Gamaret

Dieci, come detto, le postazioni, ognuna dedicata ad un vitigno (si andrà dal Pinot al Gamaret, passando, fra gli altri, da Merlot, Cabernet e Bondola) e abbinata ad una proposta gastronomica (anche qui si andrà dalla colazione al dessert, passando per aperitivo e pranzo). L’evento, che si svolgerà il prossimo 13 aprile, Lunedì di Pasqua, è stato concepito per 400 partecipanti. Saranno ammessi i primi che si iscriveranno tramite il formulario online sul sito www.inviteagusta.ch.

