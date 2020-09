Immaginate di mescolare in una sola cena i 5 gusti: amaro, salato, dolce, umami e naturalmente acido. A volte bistrattato, questo sapore è invece il tratto distintivo del nuovo chef del Widder Restaurant, nell’omonimo hotel di Zurigo. Stefan Heileman, in forza nella cucina dell’iconico albergo dallo scorso giugno, è stato ospite lunedì 28 settembre al Castello del Sole di Ascona. La serata, targata S.Pellegrino Sapori Ticino, ha visto l’executive chef di casa, lo stellato Mattias Roock, ospitare lo chef zurighese che ha portato in tavola un percorso gastronomico incredibilmente ed elegantemente complesso al palato. In un solo eclettico menu d’autore, Heileman ha saputo sposare frutti come il pomelo, lo yuzu, e il frutto della passione con elementi più preziosi come il bufalo, la trota salmonata e l’aragosta. Un virtuale giro del mondo stando comodamente seduti a tavola, per gli ospiti della kermesse enogastronomica: bao e il pak choi cinesi, brodo tailandese, funghi giapponesi, tradizioni norvegesi e wagyu cresciuto in Australia. Insomma, uno sfoggio di grande maestria ed estro non comuni, apprezzati dal pubblico di gourmet che si è lasciato guidare in questa cena avanguardistica con un piacevole tono «acidulo» ricorrente. Ad accompagnare i sapori particolari del menu sono stati i vini di una delle più storiche ed importanti cantine del Ticino: Tamborini di Lamone che ha presentato il Sauvignon Blanc 2017 in magnum e il Vigna Vecchia 2015. A completare enologicamente la serata, l’Extra Brut di Laurent-Perrier che ha accolto gli ospiti a tavola e il Torcolato di Maculan che ha accompagnato il dessert. Come ogni anno, ed in particolare in quest’annata particolare e non semplice, S.Pellegrino Sapori Ticino si fa ambasciatore dei nettari locali, che si dimostrano ancora una volta all’altezza di un compito non semplice, come quello di accompagnare con eccellenza una cena di alta cucina.