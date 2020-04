Una delle caratteristiche dei bambini è quella di vivere con serenità il presente e di sapersi proiettare nel futuro, colorandolo con tutte le proprie speranze. Lo stanno facendo in tanti anche in queste settimane, dentro casa, alle prese con la forzata clausura e con la scuola online. Oppure affidati alle iniziative di accudimento attivate dai vari istituti. Ma come stanno vivendo l’emergenza? Abbiamo voluto scoprirlo dando voce ad uno di loro. Anzi, pubblicando un tema che Ourania Trochidov, 10 anni lo scorso 12 febbraio, ha scritto durante le ore che trascorre alle scuole dei Saleggi di Locarno.

Variano fra i 7 e i 13 al giorno gli allievi che, come lei, hanno finora usufruito del servizio messo in piedi dalla Città, per il quale stanno operando una trentina di docenti a rotazione. In tempi normali Ourania frequenta la classe 4F alla sede di Solduno. Dove proprio in questi giorni anche la sua maestra, Anna Zaninelli, è alle prese con l’emergenza e coordina il servizio di spesa a domicilio destinato agli anziani del quartiere. Alla sua piccola allieva è stato chiesto di raccontare il coronavirus. Ecco cosa ha scritto. Pensieri ingenui, forse, ma che fanno riflettere e sperare.

È finita, abbiamo vinto!

«Oggi ho deciso di raccontare come ho vissuto il periodo di quarantena, un lungo periodo, dove la gente sta a casa, per non far aumentare i casi di coronavirus, i negozi chiusi, le scuole chiuse... Ma è finito tutto, abbiamo vinto! Possiamo uscire, abbracciarci e festeggiare, la gente può ritornare a lavorare per essere pagata, le scuole possono riaprire e gli allievi possono tranquillamente giocare fra di loro senza paura, possiamo ritornare a fare le nostre attività sportive e vivere appieno la nostra vita!

«Ho imparato tante cose stando in quarantena: ho imparato che dobbiamo vivere ogni secondo della nostra vita e non stare a casa perché non abbiamo voglia di uscire, perché un giorno vi dovrete chiudere in casa forse per un periodo molto più lungo e lì capirete che non c’è tempo da sprecare. Ho imparato a fare degli origami difficili, ho scoperto di avere dei talenti che non mi sarei mai immaginata di avere. Per esempio, ho imparato a disegnare gli occhi in modo realistico, ho scoperto che alcune o alcuni compagni mi sono mancati più di quello che pensavo.

Ho fatto più cose del solito

«Ho fatto più cose di quando non eravamo in quarantena! Ho fatto maglia (sto preparando una sciarpetta per il bambino dell’amica di mia cugina), ho letto e scritto tanto. Il pomeriggio andavo in balcone, mi mettevo sulla sedia a sdraio e ascoltavo musica fissando il cielo, cercando di capire se avesse una fine. Riguardavo le foto fatte a scuola montana, ho scoperto di avere una grande passione per la cucina. Mi sono aiutata con una lista di cose da fare, come contare i soldi che ho nel salvadanaio e altre cose pratiche. Dopo tagliavo piccoli pezzi di carta e scrivevo dentro un numero corrispondente alle cose da fare. Prima ho letto e poi ho contato i soldi che ho raccolto dal 2019 al 2020, non pensavo di aver raccolto così tanti soldi: ho 640 euro e 155 franchi!

Presto ti scorderemo

«Ho cambiato alcune cose della mia stanza che non mi piacevano, ho provato a fare i cristalli con “Il grande kit dello scienziato”, che mi hanno regalato a Natale, ma ho letteralmente fallito. Ho improvvisato delle canzone come: “Lavati le mani, usa l’Amuchina, non dimenticarti della mascherina, un metro di distanza non crea lontananza... Restiamo a casa e coltiviamo la speranza!”.

Ci sono anche delle cose positive del coronavirus però, come: adesso c’è meno inquinamento! Quindi, caro coronavirus, hai fallito la tua missione, abbiamo vinto noi! Dovresti chiedere scusa a tutti gli infermieri e medici che hanno lavorato come matti per salvare la situazione, ma di te ci scorderemo, a vivere la nostra vita e a festeggiare andremo».

