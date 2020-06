Si basa sul concetto «Active lifestyle» il nuovo Hotel & Lounge Lago Maggiore, che ha recentemente aperto i battenti sul lungolago di Muralto, andando a sostituire (e in un certo senso a farlo rivivere) lo storico Rosa Seegarten.

«Active», perché grande attenzione è stata posta alle esigenze degli ospiti, appunto, attivi. E lifestyle, poiché si rivolge nel contempo a un pubblico moderno, trendy e che ama il bello.

Così al suo interno si trovano una luminosa hall, una terrazza con lounge bar affacciata sul lago, 46 camere doppie e junior suites dotate di balconi con vista sul Verbano, un Roof Top con solarium, una palestra Technogym con idromassaggio e un locale attrezzato per le esigenze dei ciclisti.

Ma l’hotel non punta solo sulla mobilità lenta, o sulle persone sportive in generale. Strizza infatti l’occhio anche al settore congressuale con una sala conferenze per 30 persone. Una sala che si inserisce in una regione che dei congressi vuole fare una delle sue vocazioni. Basti pensare al Palacongressi proprio a Muralto, al PalaCinema, al Pelexpo o al GranRex a Locarno.

Timonieri d’esperienza

Voluto e sostenuto dalla Fondazione Ubaldo e Maria Scazziga, nel cui Consiglio di fondazione siede l’avvocato nonché «anima» dell’operazione Michele Gilardi, l’albergo è gestito dalla HGS Hospitality & Gastro Services SA, cha fa capo alla famiglia Brunner. Una famiglia che non necessita di grandi presentazioni, gestendo alberghi e ristoranti a Locarno e Lugano da tre generazioni. Mentre la direzione è stata affidata a Gabriele Wüthrich, che vanta una grande esperienza nel settore.

Ventidue posti di lavoro

La struttura a «4 stelle», infine, è stata progettata dall’architetto Fabrizio Gellera e l’investimento ammonta alle bellezza di 15 milioni di franchi. L’Hotel & Lounge Lago Maggiore è aperto tutto l’anno e offre impiego a 22 collaboratori.