Sabato 26 giugno, nell’Aula magna, sono stati consegnati gli attestati di maturità a 112 allievi del Liceo cantonale di Locarno. Numerosi gli allievi che si sono distinti e che hanno ricevuto i premi messi a disposizioni da privati, enti e associazioni.

I premiati

La miglior maturità in assoluto è stata conseguita da Nora Joss, Opzione Specifica Fisica e Matematica (media 5.96), premio Studio d’Ingegneria Anastasi per il promovimento dello studio delle scienze tecniche a livello accademico. Nora ha vinto anche il premio Ron Città di Locarno per la miglior maturità bilingue italiano-tedesco. Il premio Lions Club per il promovimento dello studio della chimica e della biologia, assegnato alla miglior maturità nell’Opzione Specifica Biologia e Chimica, è andato a Laura Giacchetto (media 5.86).

Le migliori maturità negli altri indirizzi di studio sono state insignite dai riconoscimenti seguenti: premio in memoria di padre Giovanni Pozzi per la migliore maturità in OS Francese a Valentina Nüesch (media 5.36), premio della Banca Raiffeisen per la miglior maturità nell’OS Economia e Diritto a Manuel Di Sabatino (media 5.46) e premio Anglo Swiss Club per l’OS inglese a Gian-Luca Prieto Schwarz (media 5.54). Il Rotary Club di Locarno ha consegnato un premio per i migliori lavori di maturità nelle aree disciplinari: matematica e scienze sperimentali a Nora Joss; lingue, letteratura arti e sport a Sophia Gianetti; scienze umane e sociali a Laura Giacchetto.

Sono stati inoltre assegnati i seguenti riconoscimenti: premio del Consolato di Germania per la miglior nota in tedesco combinata con la miglior media agli allievi Nora Joss, Laura Giacchetto, Gian-Luca Prieto Schwarz e Laura Degiorgi; premio dell’Ambasciata di Francia per la migliore nota in francese a Andrea Martignoni; premio Daniela e Lucio Mazzi per la miglior nota di matematica nel curricolo di lingue moderne a Gian-Luca Prieto Schwarz; premio dell’Associazione ticinese degli psicologi (ATP) per la miglior nota in Pedagogia e psicologia combinata con la miglior media a Lisa Trevisan; premio Fondazione Gio e Fiorella Jelmini per la nota minima 5.5 combinata con la miglior media a Luca Talarico, Nayeli Pierini, Giona Cavalli; Cecilia Ferrazzini, Eva Renggli, Noemi Piffaretti e Nikita Madonna.

Ecco l’elenco di diplomati suddivisi per classe

Classe 4A

Beroggi Nina, Bianco Anthony, Di Rosa Lilly, Fantone Mattea, Gargiulo Larrosa Juana, Ghezzi Ella, Kurth Line, Martignoni Andrea, Montaldi Enea, Mossi Alice, Motta Lia, Nessi Stella, Nüesch Valentina, Otalora Garcia Alexandra, Patocchi Lisa, Prieto Schwarz Gian-Luca, Ranzoni Estelle, Stoll Elena e Talarico Luca.

Classe 4B

Conti Rossini Ulisse, Degiorgi Laura, Kammereck Lisa, Mariani Diego, Müller Eleonora, Nodiroli Sophie, Pallua Severino Jomar, Pierini Nayeli, Rondi Amalia, Rosenberger Rafael, Scolari Caterina e Zejnullahu Rina.

Classe 4C

Beusch Saame, Cavalli Giacomo, Di Sabatino Manuel, Frei Melanie, Kirgil Caterina, Lupo Pasini Nicolas, Morello Samira, Nodiroli Caterina, Pallua Severino Swamy, Piffero Karim, Romerio Nicolò, Sacu Maria, Storni Nicola, Trajkov Darko, Zanini Giorgio e Zanini Marc Antony.

Classe 4D

Barandun Selina, Bettè Kim, Beyer Michel, Cavalli Giona, Ferrazzini Cecilia, Fiori Elena, Giacchetto Laura, Hlinka Lou, Iacomini Jona, Joss Nora, Masetto Rhea, Melone Andrea, Meyer Mathieu, Morniroli Luis, Patelli Mattia, Perozzi Oliver, Piccirilli Maria, Piffaretti Noemi, Preis Jasmin, Ranzoni Zoe, Renggli Eva, Von Ballmoos Mia e Weber Liam.

Classe 4E

Baertschi Leon, Balestra Samuele, Bianda Gionata, Cellina Jaisse, Cirulli Debora, Costa Pais Diogo, Croci-Maspoli Filippo, Hepp Nicolò, Madonna Nikita, Marazzi Rael, Marinkovic Stefan, Molinari Alexia, Moser Ambra, Planzi Noah, Scandella Timothy, Scascighini Emilie, Shala Artan e Spinedi Damiano.

Classe 4F

Augé Davide, Berset David, Caminada Zoe, Cheda Alice, Fasoli Chiara, Fernandez Diz Sara, Gianetti Sophia, Jaeger Sangay, Kalafa Rafael, Lanini Mara, Lista Samyra, Oberholz Kenny, Pedroia Asia, Poncini Jordi, Skoromnik Anton, Stalder Ayla, Terribilini Sara, Tortelli Laura, Trevisan Lisa, Tripkovic Kristijan e Varini Gilda.

Classe 5SE

Marcoli Sharon e Ponti Noé.

