«I colori, i sorrisi di Patty», è il titolo della mostra dedicata alla disegnatrice e fotografa ticinese Patrizia Wyss che dal 12 agosto al 10 settembre sarà ospitata dalla Galleria d’architettura Selvaggio di Ascona. La raccolta di immagini esposte testimonia la passione dell’autrice per la documentazione di viaggio e la spiccata empatia che ne ha sempre caratterizzato la vita di tutti i giorni.

Esposizione benefica Il ricavato della vendita delle fotografie della mostra che si terrà alla Galleria d’architettura Selvaggio di Ascona sarà devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione Triangolo. Ecco gli orari di apertura dell’esposizione: dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Vernissage su iscrizione

L’inaugurazione si terrà come detto mercoledì 12 agosto alle 18.30. Per motivi organizzativi, ma anche legati all’emergenza sanitaria in corso, si invitano gli interessati a partecipare all’evento ad annunciarsi all’indirizzo e-mail info@selvaggio.ch o a chiamare il numero di telefono 091/785.19.10.