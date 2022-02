Le 50 opere esposte sono dedicate al carnevale di Basilea, uno degli appuntamenti più attesi in Svizzera. In particolare le fotografie sono state scattate in occasione dell’ultima edizione «normale» dei bagordi renani (ossia prima della pandemia), quella del 2019. Il pubblico potrà immergersi in un mondo fatto di musica, luci e colori. Fanno da contraltare le immagini degli anni 2020 e 2021; ritratti di persone, artisti e artigiani che documentano la loro situazione professionale a causa dell’emergenza sanitaria.

Nato a Basilea nel 1952, Nicolas Joray ha vissuto e lavorato a Berlino per oltre vent’anni, per poi stabilirsi nuovamente in Svizzera, in Ticino. Come direttore della fotografia è stato attivo in numerosi film sia per il cinema sia per la televisione. Tra questi citiamo il documentario nominato all'Oscar nel 1981 «The Yellow Star» e «Bye Bye Berlusconi!», che ha vinto premi ai Bavarian Film Awards e alla Berlinale. In qualità di cameraman Joray ha potuto anche collaborare con Francesco Rosi nel film «La Tregua».