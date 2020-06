Il 98% dei gambarognesi si sente sicuro e apprezza i servizi erogati dalle forze dell’ordine. È quanto emerge dal sondaggio, voluto dal Municipio, a dieci anni dall’aggregazione, per verificare quali siano le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini in ambito di sicurezza pubblica in un comune di frontiera e dalla forte vocazione turistica. Un sondaggio svolto alla fine della scorsa estate grazie alla collaborazione della Polizia Intercomunale del Piano e di quella Cantonale; tramite un questionario inviato a tutti i fuochi, ma la consegna dei risultati è stata ritardata a causa della situazione di emergenza sanitaria legata alla COVID-19.

Malgrado al sondaggio abbia risposto solo il 14% degli interpellati, la quasi totalità si è dichiarata soddisfatta e si sente sicura nella quotidianità. L’operato e la prossimità della Polizia è apprezzato, in particolare per la disponibilità e la professionalità degli agenti nelle varie attività di prevenzione. Le esigenze di miglioramenti riguardano vari ambiti. Soprattutto la circolazione stradale, i controlli di velocità e il traffico fermo. Il Municipio si attiverà per trovare adeguate soluzioni nei seguenti settori: moderazione e controllo del traffico; illuminazione pubblica; mobilità lenta; videosorveglianza di alcuni punti strategici; contatti con le Autorità federali per il presidio ai valichi doganali.