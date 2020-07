A lungo attesi, e rallentati a seguito di ricorsi, possono prendere avvio i lavori che cambieranno letteralmente volto a via Luini a Locarno, trasformandola in un viale urbano alberato con un investimento di circa 3,3 milioni.

Lo comunicano i Servizi del territorio e la Polizia cittadina, segnalando che a partire da lunedì 6 luglio prenderanno appunto avvio le opere di riqualifica e messa in sicurezza di via Bernardino Luini, previste dalla misura INF12 del Programma di agglomerato del Locarnese (PALoc). Un progetto, va ricordato, legato a doppio filo con la rivoluzione dei trasporti pubblici: gli autobus, infatti, in futuro non passeranno più da Largo Zorzi, ma appunto percorreranno l’intera via Luini.

La prima tappa dei lavori interesserà il tratto stradale dall’intersezione con il Lungolago G. Motta fino a all’intersezione con via G. Cattori. La circolazione veicolare sarà regolata di conseguenza. «Si invita l’utenza a rispettare le deviazioni e la segnaletica esposta e si ringraziano tutti gli interessati per la comprensione, nel caso di eventuali disagi causati dai lavori», conclude una nota stampa.