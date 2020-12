«Un’occasione d’oro, da cogliere al volo». Così, Mauro Tramèr del PPD di Losone definisce le affermazioni del capo dell’esercito Thomas Süssli in merito alla ricerca di spazi supplementari per accogliere le reclute nel 2021, anno in cui si prevede un’affluenza record di giovani militari. Si parla di un migliaio in più del solito. «Pare inoltre che saranno formati anche più sanitari rispetto agli ultimi anni», continua Tràmer in un’interpellanza firmata anche da tutti gli altri consiglieri del suo partito. «Parlando di reclute sanitarie balza subito alla mente la caserma San Giorgio, dove per tanti anni hanno soggiornato e sono stati formati innumerevoli soldati e quadri sanitari», continua. «In un periodo economicamente difficile per tutti, Comune compreso, sembra un’occasione d’oro, da cogliere al volo, per cercare di dare indirettamente una mano ai ristoratori, fornitori e sicuramente anche artigiani della zona».