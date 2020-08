Se c’è stato un sognatore con la «s» maiuscola, è sicuramente stato Federico Fellini. E proprio in quest’anno così particolare si festeggia il secolo dalla nascita del grande regista italiano. Quale miglior testimonial, dunque, per segnare, l’uscita dal più stretto lockdown e la voglia di riprendere a sperare e, appunto, a sognare? Lo hanno pensato Franca e Arno Antognini, che hanno fatto della pasticceria Marnin di Locarno una sorta di polo culturale dedicato a tutte le arti. Da loro è partita l’idea di una rassegna dedicata a Fellini.

Un omaggio che non sarebbe stato completo se fossero mancati i film del grande regista romagnolo. Questi ultimi potranno essere proposti al pubblico grazie alla collaborazione del cinema Otello di Ascona, la cui proprietaria (Elisa Beltrami) e il cui programmatore (Antonio Prata) hanno accolto con entusiasmo l’invito degli Antognini, aprendo la propria sala alla rassegna. Fellini sarà poi declinato anche sotto altre angolazioni. Grazie, ad esempio, alla collaborazione con la Fondazione intitolata al regista e con sede a Sion, è stata allestita una mostra di fotografie curata dal pittore Manlio Del Curto. L’esposizione sarà inaugurata questa sera nello spazio Marnin Arte in Sant’Antonio, con, fra l’altro, le musiche di Nino Rota eseguite da Oliviero Giovannoni e il suo gruppo. La figlia degli organizzatori, Naomi Antognini, ha poi ideato, per l’occasione, un dolce con mousse che prende spunto dalla zuppa inglese, dessert preferito di Fellini. Inoltre un giorno la settimana sarà anche proposto un piatto tipicamente romagonolo