Nato come grotto più di un secolo fa, come accennato il ristorante Arbigo era una struttura storica della ristorazione sulle sponde del Verbano. Negli ultimi anni aveva assunto il nome di Giardino d’Arbigo, godendo anche di un buon riscontro. Almeno agli inizi. Poi le cose sono andate via via peggiorando. E anche i grossi lavori stradali che hanno interessato il Comune negli ultimi tempi ci hanno messo del loro, rendendo meno immediato l’accesso al locale pubblico e disincentivando, almeno in parte, la presenza di clienti. Tanto che nell’ottobre dell’anno scorso il titolare ha dovuto prendere la drastica decisione di cessare l’attività, lasciando a casa una dozzina di dipendenti. L’idea dei proprietari era quella di riaprire in poco tempo, con una nuova gestione, apportando diverse migliorie infrastrutturali e riassumendo i collaboratori che nel frattempo non avessero trovato soluzioni alternative. Poi, però, a mettersi di traverso è stata anche la pandemia da coronavirus che proprio dai primi mesi dell’anno scorso ha investito tutto il mondo. Prima il lockdown, poi le restrizioni per la ristorazione e le misure di distanziamento, doverose ma di certo impegnative per il settore.

Un po’ per caso

Così i tempi si sono dilatati. E, anche un po’ per caso, si è aperta una nuova possibilità. La Brico, stando alle informazioni raccolte dal Corriere del Ticino, stava sondando eventuali ubicazioni alternative per il proprio negozio di Losone. Quello attuale è di certo apprezzato e ben funzionante. Tanto da essere un punto di riferimento per i Locarnesi che si dedicano al fai da te. Chi, cercando il tal articolo per il do-it o per il giardinaggio (magari anche particolare e non reperibile ovunque), non si è mai detto o sentito consigliare dagli amici «Perché non vai a vedere alla Brico?» Un negozio di riferimento, dunque. Ma quotidianamente confrontato con «problemi» di spazio e anche di posteggio per i clienti. Così, essendo in scadenza di contratto, si è aperta la porta dell’Arbigo. La domanda di costruzione per l’insediamento in via Arbigo 1 è già stata inoltrata. E non risultano opposizioni. Verosimilmente anche perché i vicini, in fondo, potrebbero anche trarne vantaggio. Si tratta infatti di un negozio, non di un ristorante che soprattutto nei mesi caldi accoglie clienti sulla grande terrazza fino a tarda ora. Alcuni lavori nel posteggio sono già stati eseguiti. Mentre a breve dovrebbero essere adeguati gli spazi, la cui conformazione sembra comunque già abbastanza confacente per il nuovo scopo, e poi allestito il negozio. Negozio che dovrebbe poi aprire nei primi mesi dell’anno prossimo.