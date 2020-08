Domani, alla Base aerea di Locarno, inizierà l’ultima fase di selezione per 14 candidati piloti militari (undici di lingua tedesca e tre di lingua francese). Anche quest’anno purtroppo non figurano candidati ticinesi. Questa fase si protrarrà fino a venerdì 11 settembre. Seguendo un programma affinato da anni di esperienza, i candidati effettuano, oltre all’istruzione teorica, circa 18 ore di volo in doppio comando sopra i cieli del Ticino e della Mesolcina. I velivoli impiegati sono i Pilatus PC-7, mentre i monitori di volo sono tutti piloti militari professionisti con una lunga esperienza.

Con il sistema d’istruzione, adottato ormai da qualche anno, i candidati piloti militari si presentano per la selezione con il grado d’ufficiale. Dopo questa importante fase a Locarno coloro che adempiono i requisiti potranno proseguire la loro formazione come pilota militare professionista, nell'ambito della scuola piloti delle Forze aeree. Per quest’ultima fase della selezione dove si valutano in modo particolare le attitudini pratiche in volo e la padronanza della terza dimensione, è indispensabile l'utilizzo dei velivoli.

Con il simulatore sono già state verificate in precedenza altre caratteristiche. Le Forze aeree faranno tutto il possibile per limitare al minimo indispensabile il disturbo e ringraziano la popolazione per la comprensione. I giovani interessati ad una formazione di pilota o di paracadutista militare, ricordiamo, possono consultare il sito Internet www.sphair.ch.

