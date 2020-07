È passato mezzo secolo da quando venne inaugurato l'oratorio della Madonna del laghetto a Tendrasca, in Val Resa. Costruita nel 1970, la cappella di Tendrasca sorge su una magnifica terrazza, sui monti di Brione sopra Minusio, che si affaccia sul Lago Maggiore. Da vicino e da lontano, persino dal Gambarogno, si scorge una grande croce - illuminata di notte - costruita accanto all'oratorio, arricchito dall'affresco della Madonna del laghetto, opera di Fernando Pozzi. A celebrare la prima messa a Tendrasca, nel 1970, è stato padre Angelico Forni, per lunghi anni guardiano del convento della Madonna del Sasso, poeta e cacciatore, e deceduto lo scorso inverno. Sino a pochi anni or sono, ben oltre novantenne, padre Angelico ha celebrato ogni estate a Tendrasca. A continuare la tradizione, negli anni, sono altri sacerdoti, tra cui don Tarcisio Brughelli e il parroco don Thomas Binoy. Ed anche quest'estate, sino a fine agosto, sarà celebrata ogni sabato, alle 17, una messa nella cappella di Val Resa, ma solo in caso di bel tempo.