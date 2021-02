La delicata situazione legata alla pandemia da coronavirus e le incertezze che ne derivano rendono ancora più difficile, rispetto al passato, effettuare delle previsioni. Non solo sul fronte delle salute pubblica, ma anche in campo finanziario. Sia per il Cantone, sia per i Comuni. Ma il primo Preventivo di Verzasca – nato ad ottobre dall’aggregazione di Brione, Corippo, Cugnasco-Gerra (frazione di Gerra Valle), Frasco, Lavertezzo (frazione di Lavertezzo Valle) e Vogorno – può comunque ipotizzare una chiusura dei conti a pareggio. O, meglio, un leggero utile di 7.600 franchi. Il risultato è figlio di spese per 4,96 milioni circa, entrate pari a 3,5 milioni e un gettito d’imposta di 1,47 milioni di franchi. Il tutto da ottenere con un moltiplicatore d’imposta politico del 95%, che non si discosta...