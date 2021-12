Potrebbe sembrare un controsenso, ma è proprio così: i ritardi nella concretizzazione del progetto di mini allungamento della pista dell’aeroporto cantonale di Locarno penalizzano anche gli uccelli migratori che fanno tappa alle vicine Bolle di Magadino. Nell’allestimento del piano, infatti, erano state previste tutta una serie di misure accompagnatorie (da limiti di quota a quelli orari, ad esempio) per rendere meno incisivo l’impatto del traffico aereo sull’avifauna della riserva naturale. Provvedimenti che, fino a quando l’opera non sarà realizzata, non potranno essere applicati. E l’opera in questione è tuttora ferma negli uffici del Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), come il Consiglio federale aveva spiegato ad agosto e novembre rispondendo a due interpellanze sul tema. Ora sul tavolo del Governo ne è giunta una terza, sottoscritta dal consigliere nazionale Fabio Regazzi e dagli altri deputati ticinesi Rocco Cattaneo, Alex Farinelli, Pietro Marchesi e Marco Romano. Nell’atto si sottolinea dapprima quello che viene definito «l’imbarazzante ritardo» dei servizi ambientali della Confederazione, che ancora non hanno dato il nulla osta definitivo ad un progetto del quale si parla ormai da quasi un trentennio.