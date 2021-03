«Personale licenziato, utenti del trasporto pubblico, turisti e tutti quelli che hanno a cuore il servizio di navigazione sul bacino svizzero del lago Maggiore sono in attesa di conoscere l’esito delle trattative su futuro del Consorzio Navigazione». Inizia così un comunicato stampa congiunto dei sindacati SEV, UNIA e OCST. «Tutti auspicano che finalmente si possa ritornare a navigare con continuità. Eppure, proprio in un momento in cui la parola d’ordine dovrebbe essere stabilità, SNL comunica ai sindacati la disdetta dell’attuale CCL. Qualora il Consorzio dovesse proseguire, i dipendenti chiedono un dietrofront da parte della Direzione».

E ancora: «Ci mancava anche questa. La disdetta del Contratto Collettivo di Lavoro ancora prima che si conosca il destino sul futuro del Consorzio. Di sicuro così facendo SNL mette le mani avanti qualora il Consorzio dovesse proseguire oltre la fine di marzo».

La nota prosegue soffermandosi sui dipendenti: «I dipendenti attivi sul Lago Maggiore - come noto attualmente licenziati e in attesa di riassunzione ad inizio Consorzio - hanno preso atto di questa notizia e chiesto per mezzo dei sindacati il ritiro della disdetta». L’argomentazione dei dipendenti è chiara: «Dopo i continui rinvii sull’inizio del Consorzio, ci vuole stabilità. Per l’occupazione, per il servizio pubblico e per il turismo». Quindi, fanno notare i Sindacati, «il CCL può e deve essere prolungato di un ulteriore anno come peraltro possibile ai sensi del CCL stesso. L’attuale CCL, negoziato non da ultimo dopo innumerevoli sedute presso l’Ufficio cantonale di conciliazione, è infatti in scadenza per il 31.12.2021. Ma se nessuna delle due parti inoltra disdetta, proseguirà tacitamente per un ulteriore anno».

Spazio anche alle prossime vacanze: «Alla Pasqua mancano pochi giorni e non sappiamo ancora se circoleranno i battelli sul bacino svizzero del Verbano, ma già sappiamo che il CCL dei dipendenti è stato disdetto da parte del datore di lavoro SNL».

La situazione viene definita come «imbarazzante e al limite del grottesco». Ora, tutte le parti in causa impegnate nella concretizzazione del Consorzio, «lavorino in modo proficuo. Bisogna finalmente dare stabilità al servizio di navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore. Sono in molti ad attendere delle risposte. Speriamo onestamente di non dover assistere al triste spettacolo dello scarica barile delle colpe sul mancato raggiungimento di un accordo sul Consorzio».

In conclusione, «con la disdetta del CCL da parte del datore di lavoro, ancora una volta si è andati a colpire gli unici che non hanno nessuna responsabilità in questa situazione. Ossia i dipendenti che, di fatto, fanno circolare i battelli. Qualcuno forse dimentica che nel 2017 questi stessi lavoratori in 10 giorni hanno raccolto oltre 13`000 firme a favore di un servizio pubblico e turistico e proprio grazie a questa ondata popolare, SNL oggi dispone di importanti finanziamenti pubblici».

