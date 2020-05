La Città di Locarno ha pubblicato un video per incoraggiare e ringraziare la popolazione. Il Sindaco Alain Scherrer: «Noi siamo qui. È cambiato molto, ma non tutto: i sorrisi si vedono anche dietro una mascherina. Basta volerlo».

Il video mostra alcuni dei servizi dell’Amministrazione comunale che nelle scorse settimane hanno lavorato per continuare a garantire i servizi di base alla popolazione, con le dovute precauzioni. Dal servizio per la raccolta dei rifiuti alla Polizia, passando per il servizio di accudimento dei bambini e per la consegna della spesa da parte di volontari, si vedono situazioni e volti diversi, per incoraggiare la Città, le aziende e le persone a ripartire con calma e senso di responsabilità, ma anche con il sorriso e con fiducia.