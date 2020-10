La pandemia da coronavirus ha senza ombra di dubbio messo in ombra il grande tema dell’emergenza climatica e ambientale. Anche se, dal lato pratico, ha verosimilmente esacerbato la situazione. Lo sanno bene i Verdi del Locarnese che, come emerso dall’assemblea dell’altro giorno, con un aumento di nuovi membri «continuano a lottare attivamente per concretizzare un futuro più resiliente, equo e sostenibile».

«La questione del surriscaldamento climatico è ritornata purtroppo nell’invisibilità», si legge in una nota. «Per i Verdi del Locarnese è giunto il momento di riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’urgenza di mitigare la pressione che esercitiamo sugli ecosistemi naturali». Per questo, durante l’incontro, hanno presentato le generali linee programmatiche settoriali (mobilità sostenibile, transizione energetica, socialità, verde urbano, formazione e scuola, turismo sostenibile), affinché si affronti immediatamente la crisi attuale e i suoi futuri sviluppi anche a livello locale e regionale, cercando di trasformare le difficoltà legate alla pandemia di COVID-19 in un’opportunità di cambiamento. I Verdi del Locarnese rivendicano traguardi e tappe precise, verso un modello di società che rispetti finalmente i limiti del pianeta.

Conferme e avvicendamenti

Come accennato, il fronte ecologista registra un aumento di nuovi membri. A dimostrazione di «saper coinvolgere le persone ad attivarsi per la politica regionale e comunale, interesse confermato anche dagli ottimi risultati alle elezioni cantonali e federali». Per i Verdi del Locarnese, dunque, è «il momento giusto di rinnovare gli sforzi fatti finora». All’assemblea, di riflesso, è stato riconfermato Matteo Buzzi nel ruolo di coordinatore». Mentre, dopo anni di impegno anche nel Consiglio comunale cittadino, sono stati salutati con riconoscenza due membri di lungo corso, presenti sin dalla costituzione della sezione nel 2009: Francesca Machado ha annunciato la volontà di passare il testimone, rimanendo comunque vicina alla sezione; e anche Pier Zanchi (come già anticipato), dopo 12 anni nel Legislativo e la decisione di proseguire l’attività politica come indipendente, si è congedato per dedicarsi alla promozione di altri progetti come quelli legati all’agricoltura urbana. Il comitato è stato dunque rinnovato e si arricchisce ora dei nuovi membri Marko Antunovic, Samantha Bourgoin, Noemi Buzzi e Sheila Mileto. Tutte persone «che hanno voglia di mettersi in gioco per portare maggiore sensibilità ambientale e sociale a Locarno e nelle regione».

Ampliare la base

Uno dei primi concreti obiettivi del nuovo comitato, oltre ad allargare le attività correnti, ad ampliare la base degli attivi anche al di fuori del comune di Locarno e a preparare una revisione degli statuti, sarà quello di aumentare il numero di candidature verdi alle prossime elezioni comunali nei vari comuni della regione. Gli interessati sono invitati a scrivere a verdidellocarnese@gmail.com. Durante l’assemblea, in conclusione, non si è strettamente parlato di quanto potrebbe accadere sul fronte delle elezioni in città. Ma è un dato di fatto che sono in corso trattative per una convergenza tra le varie forze della sinistra. Un’unione che potrebbe rivelarsi strategica nell’ottica di rafforzare la presenza in Municipio (da un seggio oggi del PS a due poltrone progressiste) e quella in Consiglio comunale. Le discussioni sono in corso, ma per eventuali decisioni bisogna ancora attendere.

