Obiettivo 2022 per il progetto del collegamento veloce A2-A13. In questi giorni, infatti, la filiale di Bellinzona dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha avviato l’adeguamento del progetto generale della strada veloce tra Locarno e Bellinzona, riprendendolo dal Dipartimento del territorio ticinese. E il mandato di progettazione, assegnato mediante procedura libera nell’ambito di un concorso pubblico, è stato affidato al Consorzio Ingegneri ‘BelLo’, composto dagli studi d’ingegneria Sciarini SA (capofila, Vira Gambarogno), Lurati Muttoni Partner SA (Mendrisio), Andreotti & Partners SA (Bellinzona) e Gähler und Partner SA (Ennetbaden). «L’attribuzione di questo mandato da parte di USTRA era stata interessata da un ricorso da parte di un concorrente, integralmente respinto dal Tribunale amministrativo federale», si legge in una nota dello stesso Ufficio federale. La nuova arteria A2-A13, fra Bellinzona e Locarno, collegherà velocemente e in sicurezza, sulla sponda sinistra del fiume Ticino, la regione del Verbano con la rete autostradale nazionale esistente, alleggerendo gli assi stradali attuali e apportando dei benefici alla qualità di vita della popolazione e all’ambiente. «USTRA si prefigge di sottoporre il progetto generale affinato al Consiglio federale per approvazione entro la fine del 2022», conclude la nota.