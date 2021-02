Sebbene manchi ancora la ratifica ufficiale da parte del Consiglio di Stato, sembra ormai spianata la strada che porterà alla costituzione dell’ente autonomo per la gestione della Casa anziani San Carlo di Locarno. La decisione del Consiglio comunale, datata fine ottobre 2020, è infatti «cresciuta in giudicato» senza che siano stati presentati ricorsi o lanciate domande di referendum. Difficile era pensare altrimenti, viste anche le motivazioni profonde che hanno portato a compiere lo storico passo, ma ora il Comune può procedere a pieno regime verso la trasformazione gestionale dell’istituto. La ratifica cantonale, secondo informazioni del Corriere del Ticino, non dovrebbe comunque farsi attendere ancora per molto.

Subito nel plenum

«Appena possibile – ci spiega Giuseppe Cotti che detiene questo...