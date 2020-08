Il bike sharing è da record: quasi tutti montano in sella

Non ci si pone limiti. Perché già ora è un successo. E tutto quello che arriverà, in più, non farà altro che confermare quanto sia stata azzeccata la decisione di lanciarsi in questa avventura. La rete di bike sharing del Locarnese – nata ufficialmente nel gennaio 2016 grazie alla lungimiranza della Città sul Verbano – si amplia di giorno in giorno. Una ventina i Comuni che ne fanno parte (compresi anche Bellinzona e Sant’Antonino, ciò che ha permesso di integrare il Piano di Magadino, polmone verde ideale per viaggiare in sicurezza) per oltre 120 postazioni e più di 600 biciclette, di cui quasi 400 E-bike, e un migliaio di abbonati. Al gruppo che non ha gregari, per prendere in prestito un termine tanto caro al ciclismo, ma enti locali tutti sullo stesso piano in grado di incamerare nuovi...