Il borgo di Ascona e New Orleans sono ufficialmente «sorelle»

Ascona e New Orleans sono ufficialmente diventate «sorelle», scambiandosi anche una promessa: «Nel 2022 JazzAscona tornerà alla grande». È stata una vera festa popolare quella andata in scena nel Borgo sabato in occasione del gemellaggio tra la località sul Verbano e quella della Lousiana. Una festa arricchita da musica dal vivo, da un aperitivo, da degustazioni di jambalaya (piatto tipico della Louisiana) e dall’inaugurazione di un grande murale sulla facciata dell’autosilo.

Sul Verbano come a casa

Menzionando la cantante Lillian Boutté e ricordando la solidarietà degli asconesi in occasione dell’uragano Katrina, il sindaco Luca Pissoglio ha dunque sottolineato gli intensi legami che grazie a JazzAscona sono stati stretti con New Orleans. Legami «che dopo 36 anni era giusto approfondire anche a livello politico». Il sindaco ha poi ricordato che si tratta del primo gemellaggio di Ascona con un’altra città. «Il jazz ci accomuna», ma è solo l’inizio, perché l’accordo «andrà ben oltre la musica». Portando i saluti della sindaca LaToya Cantrell, bloccata in patria dalla crisi della Covid-19 e dalle conseguenze del recente uragano Ida, la direttrice dell’Ufficio delle relazioni internazionali della Crescent City, Rosine Pema Sanga, si è rallegrata di essere ad Ascona, una comunità – ha detto – «dove molti musicisti di New Orleans si sentono a casa».