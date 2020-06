Pensando al periodo eccezionale che tutti noi stiamo vivendo a causa del coronavirus, ha quasi dell’incredibile il fervore che sta vivendo il settore alberghiero a Muralto. Giovedì l’inaugurazione dell’Hotel & Lounge Lago Maggiore. E ieri un’altra struttura ricettiva è stata presentata alla stampa. Si tratta del Villa Muralto, il boutique hotel situato in via Attilio Balli 10, completamente rinnovato quest’anno e circondato da un magnifico giardino dove potersi godere in tutta tranquillità il clima mediterraneo del canton Ticino.