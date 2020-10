«Non corrispondiamo alla denominazione di ‘ente pubblico’, per cui abbiamo diritto alle indennità di lavoro ridotto». Questa la considerazione che ha spinto la Parrocchia di Losone a scendere in campo decisa, dopo che il Cantone ha detto no alla richiesta inoltrata nei mesi scorsi in seguito alla pandemia. Fra le motivazioni addotte nel diniego, anche il fatto che l’ente locale ha la possibilità di incassare le imposte parrocchiali. Queste ultime, però, come ha spiegato questa mattina all’assemblea il presidente Silvano Beretta, sono un contributo volontario, in costante calo negli ultimi anni.

Circa la metà non paga

Per rendersene conto basta dare un’occhiata alla cifre. «Già negli anni dal 2016 al 2018 – ha sottolineato Beretta – è rientrato circa il 50% dei pagamenti a fronte delle imposte...