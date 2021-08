L’edizione «in tono minore» ha riacceso l’amore per il Pardo

FILM FESTIVAL

Grande attesa a Locarno per il ritorno della rassegna cinematografica in versione (quasi) normale – Mentre ogni angolo si riempie di macchie pardate e di ospiti esotici, autorità e operatori turistici salutano l’evento come «un importante segnale di speranza»