Dopo essere stato nominato lo scorso anno miglior albergo di vacanza della Svizzera nella classifica degli alberghi di Karl Wild, il Castello del Sole di Ascona viene nuovamente premiato. L'hotel a cinque stelle superior sul Lago Maggiore «si distingue tra l'altro per la sua posizione idilliaca, il servizio eccellente, l'elegante arredamento interno mediterraneo e la premiata cucina stellata», si legge in una nota odierna diffusa dal The Living Circle . Oggi Karl Wild ha presentato la sua rinomata classifica alberghiera sul SonntagsZeitung. Dopo il primo posto dello scorso anno tra i migliori hotel di vacanza della Svizzera, il Castello del Sole è di nuovo in cima alla classifica. È la seconda volta consecutiva e la quarta volta in assoluto che Karl Wild ha scelto l'unicità dell'hotel a cinque stelle superior.

La direzione, Simon V. e Gabriela Jenny, si dice molto lieta di tale riconoscimento: «È un grande riconoscimento per noi e per i nostri 160 collaboratori essere stati nominati da Karl Wild il miglior hotel per le vacanze della Svizzera. Grazie a una troupe incredibilmente forte e a un'infrastruttura altrettanto grandiosa, possiamo ancora una volta ricevere questo premio insieme e celebrare questo successo». «Un'ulteriore garanzia di successo è la proprietà unica e originale, che è stata preservata grazie a continui investimenti e arricchita con dettagli freschi e di stile, ottenendo il meglio da entrambi i mondi», ha proseguito il direttor Jenny. La nota poi prosegue: «Malgrado il riconoscimento, nell'hotel a cinque stelle superior, non ci si riposa sugli allori. Perché oltre alla conservazione e alla cura dell’offerta attuale, il team facente capo a Simon V. e Gabriela Jenny si concentra anche sull'innovazione e sulla sostenibilità. Questo anche grazie all’appartenenza a The Living Circle. Con la sua azienda agricola, Terreni alla Maggia, il miglior hotel di vacanza della Svizzera, fa parte di una collezione selezionata di hotel, ristoranti e fattorie di prima classe in luoghi fantastici e gestiti da padroni di casa appassionati. L'azienda è anche ottimamente posizionata per la nuova situazione del coronavirus. Il resort e la Terreni alla Maggia si estendono su 140 ettari e offrono così il vero lusso di oggi: spazio, 9’333,33 metri quadrati per ospite. Questo spazio è utilizzato generosamente: La terrazza del ristorante Tre Stagioni è stata ampliata recentemente di 360 metri quadrati per dare agli ospiti ancora più spazio per godere dell'impressionante cornice naturale del Castello del Sole. Attualmente, dopo un inizio ritardato di sei settimane, la stagione estiva è in pieno svolgimento dal 15 maggio. Il tasso di occupazione da maggio e la situazione attuale delle prenotazioni fino alla fine di agosto sono da record e sono superiori alle cifre degli ultimi anni. Il Castello del Sole sta già registrando parecchie richieste per settembre e ottobre».