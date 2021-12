Il Castello Visconteo virtuale vince gli Swiss Game Awards

Il Castello Visconteo va in letargo ma lascia in eredità la sua esperienza con la realtà virtuale in attesa di riaprire i battenti l’anno prossimo. Come si ricorderà, il Museo Castello lanciò la scorsa primavera una proposta di esperienza virtuale che permette al pubblico di ritrovarsi nel maniero come si presentava nel Cinquecento. I visori messi a disposizione davano accesso a immagini storiche e brevi testi informativi plurilingue (IT, DE, EN, FR), per scoprire anche la storia dei principali monumenti di Locarno. Parallelamente si è sviluppata una parte più ludica sotto forma di Visual Novel ispirata alla novella di inizio Ottocento della «Mendicante di Locarno» di Heinrich von Kleist.