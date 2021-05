Dopo oltre quattro mesi di chiusura forzat causa COVID, il prossimo 8 maggio il centro Lido Locarno riapre le porte al pubblico. Un’apertura limitata soltanto alle piscine esterne e al prato, nel rispetto delle più recenti disposizioni del Consiglio federale. Per poter aprire gli stabilimenti all’aperto, infatti, è necessario garantire 10 metri quadri di spazi liberi a singolo utente (escluse vasche, spogliatoi, bar, ristoranti, ecc.), pertanto la struttura esterna del Lido Locarno sarà in grado di ospitare contemporaneamente un massimo di 2.500 persone. La modalità dell’assetto estivo 2021 del Centro balneare locarnese avrà le seguenti capacità massime contemporanee: vasca termale, massimo 22 persone; vasca olimpionica, massimo 80 persone, 10 persone per corsia; vasca svago, massimo 62 persone (orario 12:00-19:00); vasca baby, massimo 22 bambini; prato, massimo 2.500 persone; spogliatoi, massimo 15 persone, ma al massimo 10 persone per lato; L’orario d’apertura delle piscine per il mese di maggio sarà da lunedì a domenica dalle 8.30 alle 20.