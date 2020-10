Il Centro giovani di Locarno ha riaperto le sue porte in via alla Morettina 19, dove gli animatori accoglieranno i ragazzi. Il trasferimento nella storica sede permette di avere a disposizione spazi più ampi e soprattutto un’area esterna dove poter fare attività all’aperto.

Durante l’anno non mancheranno i momenti di incontro e di convivialità, come le cene e le feste, così come i momenti liberi durante i quali sarà possibile socializzare e svagarsi. Inoltre verranno organizzate attività sulla base degli interessi dei partecipanti e saranno ben accolte tutte le idee o i progetti che si desiderano realizzare con l’aiuto degli animatori. Non mancheranno ovviamente giochi, tornei, attività creative e artistiche, uscite, feste a tema, serate di sensibilizzazione e molto altro ancora.